Evento encerra etapas do PlanificaSUS e apresenta conquistas na região de Irati

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou nesta sexta-feira (28) a cerimônia de conclusão das etapas de 1 a 10 do PlanificaSUS no Paraná, finalizadas na 4ª Regional de Saúde de Irati. O evento encerrou o triênio 2021/2023, que ocorreu com auxílio do Hospital Israelita Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

O evento permitiu identificar as conquistas e avanços na organização dos processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), o que reflete diretamente na melhoria do cuidado ofertado aos usuários do SUS em toda região.

“O PlanificaSUS permite a integração dos serviços de saúde prestados para toda a população. O programa trouxe uma melhora significativa na qualidade do atendimento e propiciou a organização dos processos de trabalho, fortalecendo a comunicação entre as equipes, deixando o atendimento cada vez mais qualificado e humanizado para a população”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo o Índice de Planificação da Atenção à Saúde (iPAS), desenvolvido pelo Hospital Israelita Albert Einstein para monitorar o avanço das atividades na implantação da planificação e seus resultados em saúde, entre as 24 regiões de saúde envolvidas no Projeto PlanificaSUS do Brasil, a 4ª RS de Irati atingiu a nota 9.1 no desempenho, o que a torna a região mais bem avaliada do País. A média nacional é 6.9.

Entre as conquistas está também o aumento do Indicador Sintético Final (ISF) do Previne Brasil, programa vigente de financiamento da Atenção Primária do Ministério da Saúde (MS), que repassa recursos do governo federal para aplicar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O ISF refere-se à medição de sete indicadores relacionados ao atendimento de pré-natal (consultas, exames e atendimento odontológico), cobertura vacinal de crianças e atendimentos da população com hipertensão e diabetes. O município de Inácio Martins alcançou, na última avaliação, o 3º lugar no Paraná com a nota 10 no ISF, e ficou na 42º posição no Brasil.

Outro exemplo de êxito foi o do ambulatório do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS Amcespar), que implantou o cuidado às pessoas idosas no Modelo de Ponto de Atenção Secundária Ambulatorial (PASA), com equipe multiprofissional, ciclo atenção contínua, cuidado compartilhado e acesso regulado pela APS, discussão de casos com as equipes da APS, e desenvolvimento de ações supervisionais, educacionais e de pesquisa.

Os resultados observados na Atenção Ambulatorial Especializada foram a redução do número de faltas em consultas agendadas e o aumento da taxa de agendamento de consultas, de 27% em março de 2023 para 70% em junho de 2023.

“Esses resultados são frutos da parceria entre a Sesa, prefeitos, secretários municipais e as equipes de saúde que executam o cuidado nos territórios”, destacou o especialista de projetos do Hospital Israelita Albert Einstein, Guilherme Shimocomaqui.

Ele considerou ainda que o Paraná é destaque pela iniciativa de expandir o programa para as demais 21 regiões de saúde em quatro linhas de cuidado: Saúde da Pessoa Idosa, Materno-infantil, Saúde Mental e Hipertensão e Diabetes Mellitus, com a transversalidade das ações de vigilância em saúde em todas as etapas, como a imunização e segurança do paciente.

PRESENÇAS–Participaram da cerimônia cerca de 200 pessoas, entre prefeitos, secretários municipais de saúde, profissionais de saúde das equipes da APS e AAE, representantes dos hospitais da região e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) da região.