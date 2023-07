No 375° aniversário de Paranaguá, porto comemora 88 anos de relação com a cidade

O município de Paranaguá, a mais antigo do Paraná e polo do Litoral, completa neste sábado, 29 de julho, 375 anos. De toda história que a cidade acumula, quase um quarto, ou seja, 88 anos, foi de integração com o Porto de Paranaguá. Relação que se estreita conforme a atividade portuária se desenvolve, se moderniza e se destaca no Brasil e no mundo.

“Quando falamos de relação com a cidade, não estamos falando apenas de desenvolvimento econômico, de arrecadação e emprego”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. “Claro que trabalho e renda são vitais e o porto, para Paranaguá, é essencial para isso. Porém, a relação porto-cidade é também social”.

Segundo Garcia, o porto e a cidade de Paranaguá estão relacionados de tal forma que é difícil pensar em um sem outro. “O Governo do Paraná trabalha, junto com toda a comunidade portuária, para fortalecer o porto e, junto com ele, o município de Paranaguá e a população”, enfatiza.

“Nestes 375 anos do município, reforçamos o nosso compromisso com a cidade que nos acolhe e com seus moradores. Temos muito orgulho de levar o nome de Paranaguá para o mundo, como referência, e sabemos que isso reflete diretamente na autoestima da população”, acrescenta.

NOVIDADES–São diversas ações desenvolvidas pela gestão portuária do Estado para fortalecer essa relação. Elas vão desde programas ambientais, constantes em qualquer época do ano, até projetos de engenharia que focam em melhorar o trânsito na cidade, como é o caso do novo Moegão.

Além da instalação de uma moega exclusiva, o suficiente para o descarregamento simultâneo de 180 vagões em três linhas independentes,os acessos dos Terminais da Região Leste do Porto de Paranaguá serão reestruturados, otimizando a capacidade de recepção de cargas em ambos os modais rodo e ferroviário.

Neste ano, outra ação que se destaca é a chegada de empresas de cruzeiros . “A vinda da MSC Cruzeiros a Paranaguá, com embarque e desembarque de passageiros, vai desenvolver, e muito, o turismo na cidade”, garante o diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli.

Em 1º de dezembro, o Porto de Paranaguá receberá a primeira das16 rotas já confirmadaspara embarque e desembarque de passageiros em navios de cruzeiros da empresa.A previsão é que cerca de 2 mil pessoas passem pela região durante cada uma das escalas, injetando mais de R$ 1,5 milhão, por semana, na economia local.

Para a temporada 2024/2025 o navio utilizado será o MSC Armonia, também na rota Paranaguá/Itajaí/Punta del Este/Buenos Aires, com retorno para Paranaguá. O primeiro embarque/desembarque desta temporada está programado para 20 de dezembro de 2024, seguido de um por semana, até finalizar no dia 28 de março de 2025, totalizando 15 operações.

Pioli explica que desde as primeiras tratativas para que essas escalas viessem para Paranaguá o objetivo foi se aproximar ainda mais da cidade, pensando no fomento à capacitação e preparo para que os turistas sejam recebidos da melhor maneira possível.

“Queremos que essas ações de fomento ao turismo venham transformar Paranaguá, que promovam inclusão social e oportunidades. Como parnanguara, me sinto orgulhoso de ter a chance de poder mostrar, ainda mais, a beleza da nossa cidade e a receptividade da nossa população a turistas do Brasil e do mundo”, conclui.