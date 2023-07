Agepar abre consulta pública para sugestões na elaboração de metas de qualidade

Controladoria-Geral Há 7 horas Em Geral Seminário Controla Paraná reúne 80 representantes de municípios do Litoral Durante dois dias, foram apresentadas as atividades desempenhadas na CGE aos participantes e debatidas boas práticas nas áreas de controle da gest...

Portos do Paraná Há 9 horas Em Geral No 375° aniversário de Paranaguá, porto comemora 88 anos de relação com a cidade São diversas ações desenvolvidas pela gestão portuária do Estado para fortalecer essa relação. Elas vão desde programas ambientais, constantes em ...

Trabalho, Qualificaç Há 9 horas Em Geral Paraná gerou 31,3 mil empregos para mulheres no 1° semestre, melhor resultado do Sul O Paraná segue líder em empregabilidade dentro deste recorte de gênero entre os estados da região Sul – Santa Catarina (27.867) e Rio Grande do Su...