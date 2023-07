Governo prorroga até 18 de agosto o prazo para inscrições no Prêmio Selo Clima Paraná

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, prorrogou para 18 de agosto o prazo para inscrições no Prêmio Selo Clima Paraná. A iniciativa reconhece empresas e entidades, públicas e privadas, que atuam em consonância com a preservação do meio ambiente.

A decisão de prorrogar o prazo se deve ao interesse da participação do setor produtivo. “As empresas solicitaram à secretaria um prazo maior a fim de que pudessem participar do evento. E é do interesse do Paraná que as empresas que estejam adequadas e tenham o reconhecimento das boas práticas ambientais”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge.

A inscrição é voluntária e gratuita. Basta acessar o site da Conexão Ambiental e seguir as instruções. Os candidatos devem escolher entre as duas modalidades: Mercado Interno e Mercado Externo.

Para a modalidade Mercado Externo são solicitados documentos obrigatórios, como a Declaração de Verificação, emitida por parte independente. Desta forma, é atribuída maior credibilidade e reconhecimento do Selo. Essa verificação, como é realizada por uma organização privada, tende a ter um custo para sua emissão.

ESG–Para este ano ficou mantido o escopo da edição anterior, com a análise das organizações comprometidas com o desenvolvimento sustentável e a mitigação das mudanças climáticas, dentro da perspectiva ESG (governança ambiental, social e corporativa). Esta é uma forma de reafirmar e promover os compromissos firmados pelo Estado em prol da sustentabilidade.