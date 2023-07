Chega a 55% de execução obra do binário de acesso a Campo Largo, na Grande Curitiba

A obra do binário Ema Taner-Bernardo Fedalto, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, chegou a 55% de execução. O investimento total, feito via Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), do Governo do Estado, é de R$ 8,44 milhões.

A intervenção tem como objetivo desafogar o trânsito no acesso a Campo Largo, aumentando a capacidade de tráfego nas ruas do binário.

"O Censo mostrou o crescimento populacional das cidades da região metropolitana. Por isso, temos de olhar elas com atenção especial. É o caso dessa obra em Campo Largo que melhora a infraestrutura urbana e garante mais qualidade de vida à população", afirmou o secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel.

Na primeira metade da obra, foram feitas a drenagem e reestruturação do local. No estágio atual da construção, a pavimentação, o calçamento e a sinalização do trecho da Rua Bernardo Fedalto estão praticamente concluídos.

Também estão em andamento as obras de adaptação nas ruas que ligam o binário. Com isso, o projeto também vai melhorar o tráfego de veículos que passam pela via marginal da BR-277 e que saem de Campo Largo com destino a Curitiba.A previsão de conclusão e o final de 2023.

“Esta é uma obra grandiosa e muito esperada pela população de Campo Largo. Com ela, além de darmos um fluxo maior ao trânsito nas entradas e saídas do município, ainda aceleramos o comércio da região e deixamos a cidade mais bonita e cuidada com a reurbanização. Estamos pensando no futuro, Campo Largo cresce em população e precisamos de obras estruturantes”, disse o prefeito Maurício Rivabem.

URBANIZAÇÃO–Uma outra obra de urbanização para readequação de vias de acesso ao binário, mais próximas ao centro de Campo Largo, acontece na cidade também com recursos do Governo do Estado. Neste caso, o investimento é de R$ 7,42 milhões. A previsão é que a obra seja finalizada no primeiro semestre de 2024.