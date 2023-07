Inscrições do curso da Escola de Saúde Pública para cuidador de idosos encerram na segunda

Profissionais de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), cuidadores informais e familiares, auxiliares e técnicos de enfermagem, além dos trabalhadores dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e serviços privados, têm até esta segunda-feira (31) para se inscreverem no Curso de Formação Inicial em Cuidador de Idoso (veja o edital ).

A capacitação, ofertada pela Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP), que é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é direcionada às pessoas residentes nos municípios das Regionais de Saúde de Cascavel (10ª RS) e Jacarezinho (19ª RS). Juntas, as regionais abrangem 47 municípios situados no Oeste e Norte Pioneiro do Paraná.

O objetivo da iniciativa é qualificar e oferecer subsídios para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de acidentes com os idosos, ampliar o acesso à informação relacionada à promoção social e desenvolvimento da cidadania e contribuir para a melhoria da assistência prestada ao idoso tanto em domicílio como nos serviços de saúde do SUS.

São 40 vagas distribuídas em duas turmas, uma em Cascavel e outra em Jacarezinho, na modalidade presencial, com carga horária total de 180 horas (160 horas teóricas e 20 horas práticas).

O horário das aulas práticas poderá ser diurno ou noturno, de acordo com a disponibilidade do local a ser realizado (ILPI ou casas asilares). O início do curso está previsto para o mês de setembro de 2023, com data a confirmar, e acontecerá de segunda a sexta, das 19h às 22h45.

Para realizar a inscric?a?o, o aluno devera? preencher oformula?rio eletro?nico no seguinte enderec?o https://sga.escoladesaude.pr.gov.br/f/fsQ6jgoE .