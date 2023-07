Portos do Paraná intensifica capacitações para reforçar segurança dos trabalhadores

O balanço do primeiro semestre mostra que o mês de julho encerra com saldo positivo no volume de eventos de conscientização para a manutenção do trabalho saudável e seguro nos portos do Paraná. Somente na campanha deste mês, 328 trabalhadores participaram das ações, entre esses, colaboradores da administração portuária, prestadores de serviço e demais funcionários que atuam dentro e fora do cais.

No ano, de janeiro a junho, foram 1,3 mil eventos de conscientização, como rodas de conversa, orientações, diálogos de saúde e segurança sobre temas inerentes às atividades profissionais. Cerca de 10.080 usuários receberam informações que os ajudam a atuar em segurança nas atividades portuárias.

“Durante todo o mês de julho, o tema da campanha foi proteção auditiva e respiratória”, afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da empresa pública, José Sbravatti.

Com o apoio de uma cartilha em linguagem simples, direta e objetiva, o tema é abordado de maneira lúdica para facilitar a compreensão e aplicação no dia a dia. “Divulgamos informações úteis que façam diferença no cotidiano dos trabalhadores, incentivando práticas seguras e estimulando a cultura de segurança nas empresas e em toda a comunidade portuária”, acrescenta o gerente.

O objetivo principal das campanhas mensais, segundo Sbravatti, é que esses temas virem rotina em todas as atividades do trabalhador, para que ele execute suas tarefas de maneira segura e ciente de que tomará as melhores decisões para garantir a própria segurança e a dos colegas.