Com investimento de R$ 49 milhões, licitação do novo Trevo do Catuaí é homologada

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou em Diário Oficial e no portal Compras Paraná a homologação do resultado da licitação para executar o novo Trevo Catuaí, em Maringá, no Noroeste. O valor da obra é de R$ 49 milhões.

A obra vai substituir o atual Trevo do Catuaí, nas proximidades do Shopping Catuaí, por uma interseção em desnível, que receberá o nome Divanir Braz Palma. A BR-376 será rebaixada, incluindo a implantação de duas passagens superiores, ligando a PR-317 e a Avenida João Pereira, que servirão como uma rotatória para acessar vias municipais e comércios locais.

O projeto contempla, ainda, a execução de duas passarelas para pedestres e vias marginais na BR-376.

O local é um dos principais pontos de congestionamento no município atualmente, com tráfego local, tráfego de longa distância e acessos a grandes empreendimentos comerciais concentrados na mesma interseção em nível, considerada um ponto crítico da Avenida Colombo, denominação municipal para o trecho urbano da BR-376 em Maringá.

Com a homologação, também foi adjudicada a elaboração dos projetos e execução da obra ao Consórcio Trevo do Catuaí, composto pelas empresas Contersolo Construtora de Obras Ltda., Dreno Construções Ltda. e LL Zocco Projetos SS Ltda., uma garantia de que o contrato será formalizado com ele.

Atualmente ocorrem os trâmites internos deste contrato, com a publicação de um extrato do mesmo em Diário Oficialapós as assinaturas.

Na sequência, será emitida a ordem de serviço, estabelecendo a data inicial da obra, que terá prazo de execução de 720 dias, sendo os primeiros 150 dias dedicados à elaboração do projeto básico e do projeto executivo de engenharia, com os serviços no trecho começando no sexto mês.