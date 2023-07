Ipardes lança nova edição da Revista Paranaense de Desenvolvimento

OInstituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes)publicou nesta semana mais uma edição da Revista Paranaense de Desenvolvimento(RPD ), periódico voltado à divulgação e disseminação de contribuições científicas da comunidade acadêmica.

Neste nº 144, a RPD, em sua sessão Dossiê, traz uma série de artigos organizados pelo economista Luis Alberto Esteves, com a temática sobre bancos de desenvolvimento regionais no País (BNDE, Banco da Amazônia, BRDE, entre outros) e respectivas atuações no crédito e financiamento do desenvolvimento local. Destaca-se a atenção à micro e pequenas empresas, empreendedores urbanos e produtores rurais, entre outros pontos tratados.

O periódico traz ainda um texto sobre a distribuição de renda no País e no Paraná, além de um artigo com um panorama sobre a questão ambiental, novamente tendo o Paraná como foco de análise.

A nova edição também tem novos parceiros, oriundos das universidades estaduais, que vão compor o Conselho Editorial da RPD. Foram nomeados para o colegiadoBruno Pedroso, da Universidade Estadual de Ponta Grossa;Lucir Reinaldo Alves, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná;Luís Fernando Severo, da Universidade Estadual do Paraná;Maurício Reinert do Nascimento, da Universidade Estadual de Maringá; Paula Turra Grechinski, da Universidade Estadual do Centro Oeste;Ricardo Aparecido Campos, da Universidade Estadual do Norte do Paraná;Sandra Dalila Corbari, da Universidade Estadual de Ponta Grossa; eSaulo Amâncio Vieira, da Universidade Estadual de Londrina.

NOVAS CONTRIBUIÇÕES–A Revista Paranaense de Desenvolvimento está permanentemente aberta à submissão de artigos em temas relacionados à socioeconomia visando interpretações do desenvolvimento paranaense, brasileiro e/ou internacional.As regras da submissão, números já publicados e demais informações encontram-se disponíveis no site do Ipardes. Dúvidas e esclarecimentos também podem ser encaminhados ao [email protected].