Com apoio do Estado, 21 famílias de Cambé conquistam o sonho da casa própria

Os governos do Paraná e federal entregaram nesta quinta-feira (27) o Residencial Solar Di Modena, empreendimento com 320 apartamentos em Cambé, no Norte do Estado. Entre os novos moradores, 21 famílias receberam um subsídio de R$ 15 mil do Governo do Estado para pagar a entrada do financiamento. O investimento, de R$ 315 mil, é do programa Casa Fácil Paraná, da Cohapar.

Além dos benefícios estaduais, os compradores têm descontos do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que variam conforme a renda familiar. Eles também podem utilizar o saldo do FGTS para abatimento do financiamento, reduzindo ainda mais o valor das prestações mensais.

A professora Kevelen Camila Sanches, de 26 anos, foi uma das pessoas que conseguiu comprar o apartamento com apoio do Estado. “Estou muito feliz, é um sonho que agora virou realidade, ter meu próprio apartamento”, disse. “Não sabia do subsídio, foi o corretor que me explicou e ajudou a fazer tudo. O auxílio de R$ 15 mil foi muito importante, que bom que eu consegui”.

VALOR DE ENTRADA– As famílias que tiveram acesso ao subsídio têm renda de até três salários mínimos. O objetivo do Casa Fácil Paraná – Valor de Entrada é facilitar o acesso das famílias paranaenses com menor renda a um imóvel próprio. A primeira etapa do programa possibilitou a construção de 32 mil moradias, com investimento de R$ 480 milhões.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou uma nova fase do programa , com a previsão de construir até 40 mil habitações. O subsídio de entrada foi ampliado, passando para R$ 20 mil, e a renda máxima das famílias também aumentou, podendo chegar a quatro salários mínimos. O Governo do Estado deve destinar R$ 800 milhões para viabilizar a construção das moradias.

Além do critério financeiro, para ter acesso à modalidade Valor de Entrada os beneficiários não podem possuir casa própria nem ter participado de outros programas habitacionais do Poder Público anteriormente. A aprovação do benefício está sujeita à negociação das condições de compra com a construtora responsável pela obra e à aprovação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.

EMPREENDIMENTO– O Residencial Solar Di Modena recebeu investimento total de R$ 36,4 milhões, incluindo os R$ 315 mil do Governo do Estado. Localizado no Jardim Santo Amaro, conta com 320 unidades de 45 metros quadrados cada, além de área de lazer com churrasqueiras, espaço gourmet, piscina adulto e infantil, quadra esportiva e playground. O projeto é da construtora Yticon.