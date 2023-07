Darci Piana visita hospital de Palotina e presta solidariedade a vítimas de explosão

O governador em exercício Darci Piana esteve no Hospital Municipal de Palotina, no Oeste do Estado, nesta quinta-feira (27), para prestar solidariedade às vítimas da explosão que aconteceu em uma cooperativa da cidade.

Piana visitou os dois trabalhadores que estão internados no hospital da cidade. Um deles é Fernando Cardoso, de 35 anos. O quadro dele é estável. O outro é um homem que está internado na UTI.

"A nossa maior preocupação é com as pessoas, com as vítimas e suas famílias. Em nome do Governo do Paraná e do povo do Paraná, a gente se solidariza com todos aqueles que estão sofrendo neste momento", afirmou.

Piana também foi ao local do incidente acompanhar o trabalho dos bombeiros. Até a tarde desta quinta-feira, foram confirmados oito mortes (sete no local e uma pessoa que havia sido transferida para Cascavel), 11 internados em diferentes regiões do Estado e uma vítima desaparecida.

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias .