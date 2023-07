Secretaria da Saúde intensifica ações de combate às hepatites virais em todo Estado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai promover nesta sexta-feira (28), no centro de Curitiba, naRua José Loureiro, 578, testagem rápida para hepatites B e C, abordagens pessoais sobre transmissão e prevenção, divulgação de serviços para atendimento, orientação e oferta de vacinação para hepatite B.

O evento, como parte das ações do dia 28 de julho, marcado comoDia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, conta com a parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Secretaria da Saúde de Curitiba.

O objetivo é incentivar o diagnóstico precoce das hepatites virais, permitindo um tratamento adequado e oportuno, impactando diretamente na qualidade de vida do indivíduo, sendo ainda um poderoso instrumento de prevenção de complicações como cirrose e câncer hepático. Em outras regiões do Paraná também foram realizadas em todo mês de julho ações direcionadas para profissionais da saúde e à população em geral, como capacitações, palestras, testagem, além da vacinação.

AÇÕES- No município de Doutor Camargo, de abrangência da 15ª Regional de Saúde de Maringá (Noroeste), cerca de 60 profissionais participaram de uma capacitação sobre hepatites virais. Na 8ª Regional de Francisco Beltrão, no município de Dois Vizinhos, no Sudoeste, foram feitos mais de 300 testes em uma empresa parceira da iniciativa. Em todas as demais Regionais de Saúde houve participação dos municípios e realização de ações voltadas à prevenção da doença.

De acordo coma chefe da DCIST da Sesa, Mara Franzoloso, a hepatite é uma doença grave e constitui um grave problema de saúde pública. “É primordial a informação para conseguirmos fazer o tratamento adequado. Pretendemos reforçar as medidas de vigilância, controle e prevenção das hepatites, alertando toda a sociedade sobre a doença”.

Mara ainda reforçou a importância do trabalho nos vários municípios do Paraná, por meio das Regionais de Saúde. “Esse mês é muito importante nesse sentido, para que haja uma maior divulgação do assunto e oferta de testes rápidos para o diagnóstico. A Sesa levou informação à população, nas escolas, com parcerias com outras instituições e ainda a testagem rápida”.

SINTOMAS–Em geral, as hepatites virais agudas são assintomáticas, e por isso caracterizadas como uma doença silenciosa. Quando os sintomas aparecem, podem se manifestar com febre baixa, fadiga, mal-estar, náuseas, dor abdominal, falta de apetite e icterícia (coloração amarelada), urina escura, fezes esbranquiçadas.Existem vários tipos de hepatites virais (A, B, C, D, E). As mais comuns no Brasil são as do tipo A, B e C.

Em 2021 o Paraná notificou 939 casos de hepatite B (8,2 casos por 100 mil/ habitantes), 650 casos de hepatite C (5,7 por 100 mil/habitantes) e 14 casos de hepatite A (0,12 por 100 mil habitantes. No ano passado foram 1.016 casos de hepatite B (8,9 casos por 100 mil/habitantes), 692 casos de hepatite C (6,1 casos por 100 mil/habitantes) e 20 de hepatite A (0,17 por 100 mil habitantes).