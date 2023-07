Guinchos do DER/PR passam a marca dos 100 mil atendimentos no antigo Anel de Integração

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), atingiu em julho a marca de 110 mil atendimentos em seus serviços de operação de tráfego rodoviário no antigo Anel de Integração. São eles o guincho leve, guincho pesado, veículos de inspeção que percorrem a malha três vezes ao dia, veículo de apoio ao usuário, caminhão-pipa para apoio ao Corpo de Bombeiros e serviço de apreensão de animais soltos na pista.

Em 12 de junho foi ultrapassada a marca de 100 mil atendimentos, que tiveram início em março de 2022. Usuários das rodovias federais e rodovias estaduais do antigo Anel de Integração, tanto das rodovias principais quanto das rodovias de acesso, podem acionar os serviços bem como solicitar orientações por meio do telefone 0800 400 0404, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante os feriados.

O DER/PR conta com seis contratos para prestar os serviços, cobrindo os mesmos trechos atendidos pelos antigos seis lotes de concessão, e um contrato para administrar os atendimentos por meio de Centro de Operações Integradas (COI), que recebe as ligações do 0800 400 0404 e informações das equipes de campo, atualizando as condições de trafegabilidade das rodovias por meio da plataforma Twitter/X no endereço https://twitter.com/rodovias_parana .Até o momento já foram investidos R$ 132.424.013,38 em todos estes serviços.

OESTE– A BR-277 é responsável por 52% dos atendimentos feitos até hoje, sendo a via mais extensa do antigo Anel de Integração e uma das mais movimentadas do Paraná, concentrando o escoamento da safra e o transporte de produtos até o Porto de Paranaguá.

A Superintendência Regional Oeste tem o maior número de atendimentos entre as cinco regionais do DER/PR, com 26% do total. Isso se deve ao trecho mais extenso e contínuo da BR-277 administrado pela superintendência, de Foz do Iguaçu até Guarapuava, aproximadamente 380 quilômetros, sendo o mesmo trecho atendido antigamente pela concessionária EcoCataratas.

O DER estima que 95% dos atendimentos da superintendência são relativos à BR-277, e 5% às rodovias de acesso à rodovia federal. As principais ocorrências, em ordem, são pane mecânica, materiais localizados fora da pista, ressolagem de pneus sobre a pista, sinalização danificada ou inexistente, acidentes sem vítima, pneu furado e acidentes com vítima.

A maioria das ocorrências requereu somente veículo de inspeção, com o guincho leve sendo acionado em 16% dos casos e o guincho pesado em 6%.

RODOVIAS– As demais rodovias com maior número de atendimentos são a BR-376 (Rodovia do Café) com 19%, a BR-369, com 10%, e a primeira rodovia estadual da lista, a PR-151, com 4%.