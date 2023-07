Alunos de Wenceslau Braz conquistam certificado de graduação em Inglês

Os alunos da Escola Estadual Milton Benner, do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, estão fazendo bonito quando o assunto é a língua inglesa. Nesta semana, os estudantes receberam o Certificado de Graduação na modalidade.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o Certificate of Graduation é um certificado que reconhece os resultados dos estudantes nas atividades da plataforma Inglês Paraná. Esta é uma ferramenta que funciona como uma escola de inglês que está disponível tanto para professores quanto para alunos aumentarem seus conhecimentos sobre a língua.

Os estudantes realizam atividades que seguem desde o nível inicial até o avançado e, conforme avançam nas aulas, fazem testes para avaliar seus conhecimentos. Quando são aprovados nestes testes, os alunos recebem o certificado que reconhece seu desempenho, algo importante para que os professores possam acompanhar o desenvolvimento dos estudantes.