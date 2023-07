Varal Solidário atende 84 famílias no município de Jaguariaíva

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, promoveu nesta quarta-feira (26) mais uma edição da campanha “Varal Solidário”.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura através das redes sociais, a ação foi realizada no Centro de Assistência Social Maria Imaculada, no bairro Pedrinha. Ao todo, foram doadas mais de 2,3 mil peças de roupas e calçados que atenderam cerca de 84 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Na semana passada, foi a vez dos moradores do bairro Santa Cecília participarem do projeto onde foram distribuídas cerca de 2,5 mil peças beneficiando 100 famílias.