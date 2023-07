Saúde promove ação de acolhimento para profissionais do Programa Mais Médicos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu nesta quinta-feira (27) uma ação de acolhimento aos profissionais do 26º, 27º, 28º, 29º e 30º ciclos do Programa Mais Médicos no Paraná. Com o objetivo de recebê-los e proporcionar uma orientação completa sobre as diretrizes e funcionamento do programa, o encontro também abordou pontos cruciais das Linhas de Cuidados prioritárias da Sesa na Rede de Atenção à Saúde, levando em consideração as particularidades de cada região.

O encontro, que contou com cerca de 400 pessoas, ocorreu de forma híbrida, combinando a presença de representantes da Sesa com a participação virtual dos médicos, secretários municipais de saúde e coordenadores da APS dos municípios onde esses profissionais estão atuando em suas respectivas regionais de saúde.

O secretário estadual Beto Preto destacou a relevância desse encontro para a consolidação dos esforços em prol da saúde pública no Estado.

“A chegada de novos médicos do Programa Mais Médicos é uma oportunidade para fortalecer ainda mais a nossa Rede de Atenção à Saúde. Acolher esses profissionais e oferecer uma orientação adequada sobre as políticas públicas de saúde e as características específicas de cada região é essencial para garantir um atendimento eficiente e de qualidade para todos os paranaenses", avaliou o secretário.

A iniciativa, coordenada pela Sesa em parceria com o Ministério da Saúde, Conselhos das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), Universidades Federal do Paraná (UFPR) e Ministério da Educação (MEC), visa impulsionar a qualidade do atendimento e reforçar o compromisso com o bem-estar da população paranaense.

MAIS MÉDICOS- Até o momento, das 327 vagas destinadas ao Paraná pelo programa do governo federal, 247 foram preenchidas e 82 estão em processo de ocupação. No total, 2.670 médicos se inscreveram para o programa.

Ao todo, o Mais Médicos terá, até o fim de 2023, 15 mil novos médicos em todo País, totalizando 28 mil profissionais. De acordo com o Ministério da Saúde, o programa visa diminuir a carência de profissionais nas regiões prioritárias para o SUS, garantindo a redução das desigualdades regionais na área da saúde.

O programa também busca ampliar a inserção dos médicos em formação nas unidades de atendimento, aperfeiçoando sua atuação nas políticas públicas de saúde e na organização e no funcionamento do SUS.