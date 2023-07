Negociação de débitos com a Sanepar em condições especiais termina na segunda-feira

Os clientes que estão em débito com a Sanepar têm até segunda-feira (31) para aderir ao programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip), que oferece condições especiais de parcelamento. A adesão pode ser feita por telefone (0800 200 0115), WhatsApp (41 99544-0115), e-mail ([email protected]) e no link https://site.sanepar.com.br/clientes/reclip .

O cliente também pode ir a uma Central de Relacionamento e ser atendido pessoalmente. Em 28 cidades do Paraná, as Centrais estão abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 8h às 12h. Consulte AQUI as centrais com horário estendido. Nas demais cidades, continua o horário normal de cada unidade. Confira AQUI .

CONDIÇÕES DO RECLIP– Entre as vantagens do programa, estão a dispensa de valor mínimo de entrada, exceto para ligação inativa sem religação; redução da taxa de juros de parcelamento de 1,30% para 0,3% ao mês; e parcelamento em até 60 vezes, com dispensa de valor mínimo por parcela.

ALERTA– Todas as cobranças pelos serviços da Sanepar são feitas diretamente na fatura mensal. Mesmo nas negociações de débitos, com parcelamentos, os valores constam da fatura. Não há cobrança em dinheiro por nenhum empregado da Companhia, nem pedido de transferência para contas bancárias.