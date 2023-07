Capacete da Copel com sensor que garante mais segurança gera primeiros royalties

A Copel Distribuição recebeu a primeira quantia de royalties referente à comercialização do seu capacete com sensor elétrico, um produto desenvolvido ao longo de mais de dez anos de pesquisa na empresa. O valor chega a R$ 80 mil e se refere à parceria firmada com a indústria brasileira Feergs, que produz e comercializa o produto. O licenciamento para produção no Brasil foi concedido em 2016 e a patente internacional emitida em 2019 pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office – USPTO).

“Todo o caminho que essa pesquisa percorreu é muito significativo para consolidar o desempenho da empresa em duas frentes importantes, que são a inovação e a segurança. Ter um produto que foi desenvolvido internamente, agora bem estabelecido no mercado, é inspirador para que surjam novas ideias e soluções”, afirma o gerente do Departamento de Gestão da Inovação da Copel Distribuição, Marcelo Gonçalves Santos.

O capacete é capaz de detectar campos elétricos a uma distância segura da rede, ampliando a segurança do eletricista, uma vez que é usado em redundância com os equipamentos de proteção obrigatórios.

Acoplado na frente do capacete, o sensor detecta campos elétricos por aproximação das chamadas áreas contaminadas – a distância mínima de segurança recomendada é de 60 centímetros nas redes de 13,8 mil volts e de 100 centímetros nas de 34,5 mil volts. Se houver corrente elétrica nesta área, o aparelho emite um alerta sonoro intermitente, sinalizando o eletricista para o risco de choque elétrico.

O equipamento é capaz de monitorar o campo elétrico em qualquer direção, diferentemente de dispositivos disponíveis no mercado em que a direção do sensor em relação à rede influencia na estimativa da distância. Assim, o aparelho da Copel amplia a segurança e a confiança para o trabalho dos eletricistas.

A ideia nasceu em 2004, a partir de um esboço feito pelo engenheiro eletricista Paulo Moreira de Souza, da Copel. Em 2009, foi transformada em projeto de pesquisa e desenvolvimento com financiamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).Em 2016, teve início a produção do lote pioneiro do sensor de capacete para inserção no mercado. O protótipo foi aprimorado e, com aprovação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), licenciado para produção e comercialização no Brasil.

OUTRAS INICIATIVAS– A Copel segue com o desenvolvimento de pesquisas e a criação de novos produtos. Em 2022, a Companhia protocolou 42 pedidos no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e teve cinco patentes industriais concedidas, 14 certificados de registros de software e nove certificados de registro de desenho industrial. No mesmo ano, foram investidos R$ 95 milhões em projetos de pesquisa e desenvolvimento, sendo R$ 60 milhões destinados pela Copel Distribuição.

A Copel Distribuição também pretende lançar uma chamada pública para cessão de uso de outras patentes desenvolvidas e registradas pela empresa.