Governo do Paraná lamenta mortes e explosão em cooperativa de Palotina

O Governo do Paraná lamenta profundamente o grave incidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (26) em uma cooperativa na cidade de Palotina, no Oeste do Estado.Logo após a ocorrência foi enviado para o local todo apoio necessário para a operação de busca por sobreviventes e auxílio médico para os feridos.

Cerca de 35 bombeiros militares de todas as cidades da região começaram o atendimento e 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), equipe especializada da corporação, além de cães, foram enviados no fim da noite e começo da madrugada da Capital para Palotina para a continuidade das buscas. Até o momento são oito óbitos confirmados e 11 feridos, que estão sendo atendidos em hospitais da região e de Curitiba. Ainda há um desaparecido.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior está em viagem oficial aos Estados Unidos e lamentou profundamente o ocorrido. "O povo do Paraná é solidário aos familiares e amigos dessas vítimas que partiram enquanto estavam trabalhando", afirmou.

O governador em exercício Darci Piana se deslocou ao município nesta quinta-feira (27) para prestar pessoalmente toda solidariedade do Estado aos moradores da região e, principalmente, a amigos e familiares das vítimas da explosão. “É um momento muito triste para o nosso Estado. Reforço meu apoio e minha solidariedade aos cooperados da C.vale e suas famílias. O Governo do Estado não medirá esforços para ajudar as pessoas impactadas pela tragédia”, afirmou.

Peritos da Polícia Científica também estão na área do incidente desde a noite da ocorrência para auxiliar a esclarecer os fatos. Um inquérito já foi aberto pela Polícia Civil para apurar as causas da explosão.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) permanece em alerta para o apoio operacional e de assistência nas unidades e estruturas hospitalares do Estado e auxilia os municípios do Oeste por meio da Regulação de Leitos.

O Governo do Paraná segue mobilizado e não medirá esforços para prestar todo suporte necessário à cidade e seus moradores nesse momento de tristeza profunda para todos os paranaenses.