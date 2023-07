1° lote de inscrições para o maior evento de infraestrutura do País encerra na segunda-feira

Termina na segunda-feira (31) o primeiro lote de inscrições para o 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), considerado o maior evento de infraestrutura de transportes do Brasil, e sediado pelo Paraná na edição deste ano.

O evento acontecerá em Foz do Iguaçu, de 19 a 22 de setembro, reunindo participantes de todo o País. Interessados devem acessar o portal www.rapvenacor.com.br para se inscrever.

Também já é possível fazer inscrição nos minicursos disponíveis: Dimensionamento de Ferrovias em Clima Tropical; Faixa de Domínio; Nova Lei de Licitações, Soluções de Geotécnia na Parte de Pavimentação; Inspeção e Recuperação de Obras de Arte Especiais; e Segurança Viária.

EVENTO– O RAPvEnacor 2023 é sediado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em parceria com a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER) e a Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv).

Serão realizadas 26 palestras, três mesas-redondas, apresentados 129 trabalhos técnicos-científicos e estudos de caso, além grupos de trabalho e reuniões. São aguardadas mais de 1,5 mil pessoas, entre profissionais da área, pesquisadores e estudantes de engenharia.

No primeiro lote há desconto no valor da inscrição. A partir de 1º de agosto será aberto o segundo lote, com valor reajustado.

As inscrições para o jantar de confraternização, no penúltimo dia do evento, podem ser feitas no mesmo site . Durante o 25º Enacor/48ª RAPv os participantes inscritos poderão participar de sorteios de ingressos para as principais atrações turísticas de Foz do Iguaçu.