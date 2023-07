Com aporte de R$ 950 mil, Estado garante tomógrafo para a Santa Casa de Cambé

A Santa Casa de Cambé, na região Norte do Estado, recebeu nesta quarta-feira (26) um novo tomógrafo para reforçar os atendimentos na unidade. A aquisição do aparelho aconteceu por meio de um convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o hospital, no valor de R$ 950 mil.

O equipamento ampliará o fluxo de exames de maior complexidade, gerando imagens de alto contraste, permitindo agilizar o processo de atendimento na região e garantir maior capacidade assistencial.

“Desde o início da gestão do governador Ratinho Junior temos reforçado amplamente a regionalização dos serviços, e os hospitais filantrópicos são uma peça fundamental nessa estratégia. Este tomógrafo irá expandir não somente o número de atendimentos, mas também o conforto aos pacientes”, avaliou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Para a provedora da Santa Casa, Tatiana Muller, a compra do equipamento é um marco na qualidade dos serviços ofertados. “Estamos trabalhando para elevar o cuidado com todas as pessoas que necessitem de atendimento na Santa Casa e a parceria com o Governo do Estado tem permitido grandes avanços nessa direção. Agradecemos por mais esta ação que visa melhorar a estrutura do hospital e ampliar a qualidade de vida dos cidadãos de Cambé e região”, ressaltou.

A Santa Casa é o único hospital do município que oferta atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para uma população aproximada de 140 mil habitantes, composta por Cambé e microrregião pactuada (Miraselva, Bela Vista do Paraíso, Prado Ferreira e Florestópolis).