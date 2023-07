Prefeito visita obras no Salto Cavalcanti em Tomazina

ESPORTES Há 10 horas Em Cidades Apae de Salto do Itararé é campeã na final dos 69ª Jogos Escolares do Paraná Atletas conquistaram o ouro na última fase da competição que foi disputada no fim de semana em Maringá

TURISMO Há 1 dia Em Cidades Jaguariaíva promove o “Dia do Parque Estadual Vale do Codó” Ação contou com uma visita ao parque com atividades de educação ambiental e informações sobre a biodiversidade do local