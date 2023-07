Sanepar inaugura nova Central de Relacionamento em Colombo

A nova Central de Relacionamento da Sanepar, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi inaugurada nesta quarta-feira (26), na Rua XV de Novembro, 26, no Centro da cidade.

O novo endereço irá facilitar o acesso de moradores de bairros próximos ao Centro, como Arruda, Santa Tereza, Jardim Cezar Augusto, Parque Embu e Roça Grande, e até mesmo de Almirante Tamandaré. Esta é a segunda Central de Relacionamento de Colombo. A outra fica na Rua Kelvin, 50, no Maracanã. O horário de funcionamento é das 8h30 às 17 horas.

A solenidade de inauguração contou com a participação do diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile; do prefeito Helder Lazarotto; do diretor comercial da Sanepar, Toco Zanetti; do chefe de Gabinete da Prefeitura de Almirante Tamandaré, Aristides Gustavo Machado, de gerentes, coordenadores e equipe de atendimento da Sanepar.

“O ambiente é confortável para os clientes que buscam a Companhia para solicitar serviços ou resolver problemas e também para os trabalhadores que fazem o atendimento”, disse Stabile.

Para o prefeito, essa nova unidade é mais um bom serviço prestado pela Sanepar à população de Colombo. “Além dos investimentos nos sistemas de água e esgoto, que têm sido crescentes nos últimos anos, agora temos essa nova unidade”, afirmou.