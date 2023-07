Parceria entre Estado e companhia de Londrina vai modernizar serviços públicos

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), assinou nesta semana um protocolo de intenções para posterior convênio com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD) de Londrina. A parceria estratégica vai permitir a implantação de soluções de tecnologia, que permitam a modernização de processos, otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

Através do convênio, podem ser realizados investimentos em serviços básicos para o cidadão, de governança para processos da administração pública e em soluções corporativas para negócios.

O secretário Marcelo Rangel destaca a importância de projetos de modernização no Interior. “É uma oportunidade para fazermos uma conexão das empresas que possuem inovações com o Estado e também com os municípios. A CTD vai ser um hub do Interior de tecnologia. Não vai ser mais uma empresa que atende uma cidade, e sim para que a gente possa ter mais agilidade nas soluções de serviços públicos para as pessoas em todo o Estado”, explica.

Fundada em 1999, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento é uma sociedade de economia mista paranaense, que trabalha nos eixos de cidades inteligentes, softwares e transformação digital de serviços públicos, atuando em diversas áreas como infraestrutura, iluminação, transporte público, saúde e educação.

Para o presidente da CTD, Luciano Kühl, o convênio com o Paraná vai facilitar a integração com municípios de menor porte para o crescimento econômico através de serviços tecnológicos. “O Governo do Estado, via Secretaria da Inovação, entende a importância de levar tecnologia para o Interior. Essas tecnologias são transversais e isso é importante para o cidadão. Nós podemos levar mais tecnologia para as pessoas”, afirma.