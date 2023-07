No Porto de Paranaguá, caminhoneiros recebem a bênção de São Cristóvão

Nesta terça-feira, 25 de julho, dia em que os católicos celebram São Cristóvão, padroeiro dos profissionais da estrada e viajantes, houve bênção dos caminhões e motoristas no Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá. Ao longo do dia, o fluxo foi 1.361 veículos. A ação, das 17h às 18h, foi promovida pela Portos do Paraná em parceria com a Paróquia São Cristóvão, no Jardim Iguaçu, localizada na mesma região onde fica o pátio de triagem e demais estacionamentos de empresas e terminais. Quem aspergiu água benta sobre caminhões e condutores foi o pároco Thiago Trigo.

O diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, lembra que o pátio é o local por onde os motoristas entram para aguardar a descarga dos grãos e farelos nos terminais do Porto de Paranaguá. São mais de 33 mil caminhoneiros todos os meses. “Eles trazem a produção do Paraná e de outros estados, são essenciais para a logística e também para que muitas outras áreas funcionem. Por isso, fazemos o que podemos para que a passagem desses profissionais por aqui seja agradável”, disse.

Segundo o diretor, além da própria estrutura do pátio que oferece mil vagas para estacionamento gratuito, academias ao ar livre, banheiros feminino e masculino, limpeza, segurança e outras facilidades, permanentemente a Portos do Paraná realiza ações de saúde, segurança e informação aos caminhoneiros no local.“A bênção aos motoristas que compartilham da fé católica é apenas mais uma forma de darmos atenção e cuidarmos desses profissionais que, na rotina das estradas, não têm tempo de parar”, completa Pioli.

DATA– O pároco Thiago Trigo disse que a bênção é a invocação da proteção de Deus sobre pessoas, lugares e objetos. “Nesse dia, em especial, recordamos dos nossos motoristas; profissionais que se lançam às estradas, correndo riscos e adversidades, mas seguem com muita fé”, afirmou.

As narrativas relacionam São Cristóvão ao sentido da palavra. Cristóvão, em grego, significa “aquele que carrega Cristo”. Como conta o padre Thiago, a crença é que Cristóvão (nome de batismo) seria um homem forte que vivia à beira do rio e, pelo porte, ajudava as pessoas a cruzar de uma margem a outra em segurança. Essa seria a ligação do santo católico à proteção dos profissionais do transporte, motoristas e viajantes.