Fazenda promove palestras para entidades sobre o programa Nota Paraná

A secretaria estadual da Fazenda (Sefa) está promovendo uma série de palestras sobre o Nota Paraná para tirar dúvidas de instituições sociais de diversos municípios cadastradas no programa. São explicadas questões como cálculo dos créditos do programa, sobre prestação de contas, doações de notas fiscais, sorteios e atualização de cadastro, além do alerta de golpes e furtos de notas e outros assuntos.

Neste mês, as palestras chegaram a cerca de 400 instituições sociais que atuam em áreas de assistência social, saúde, esportiva, cultural e de defesa e proteção animal dos municípios de Foz do Iguaçu, Londrina, Paranavaí, Maringá e regiões. A partir de agosto, a capacitação será para instituições das regiões de Umuarama, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco e Curitiba.

Programa do Governo do Estado vinculado à Sefa, o Nota Paraná devolve ao contribuinte que coloca CPF na nota parte do ICMS pago em compras no comércio e, além disso, realiza sorteios mensais de prêmios aos participantes. Os consumidores concorrem a 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil e um prêmio máximo de R$ 1 milhão, totalizando R$ 5 milhões.

RECURSOS MENSAIS -Entidades sociais do Estado também concorrem a prêmios, com valores que variam de R$ 100 a R$ 20 mil. Atualmente, 1.639 instituições cadastradas no programa Nota Paraná recebem recursos mensais para apoiar suas atividades, resultando em mais inclusão e cidadania. Em quase oito anos já foram destinados mais de R$ 362 milhões às entidades cadastradas.

Para apoiar ainda mais a causa, o consumidor pode doar a entidades notas fiscais em que ele não informar seu próprio CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras realizadas, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada nos sorteios.

Há três formas de efetivar a doação. Uma delas é acessar o site do Nota Paraná com o CPF e senha. Na aba “Minhas Doações” basta escolher a entidade e digitar a chave de acesso da nota fiscal. Também é possível doar pelo aplicativo do Nota Paraná, que está disponível para Android e iOS . Na opção “Doações”, é só buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal.

Outra forma é depositar a nota fiscal em das urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais. A própria instituição recolhe os documentos fiscais e se encarrega de cadastrá-los usando o site ou aplicativo do Nota Paraná.

Confira abaixo o cronograma das próximas palestras:

1º de agosto – Instituições sociais de Cascavel e região

09 de agosto - Instituições sociais de Umuarama e região

22 a 25 de agosto - Instituições sociais de Ponta Grossa, Curitiba e região

29 de agostoa 1° de setembro - Instituições sociais de Guarapuava, Pato Branco e região