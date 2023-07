Jaguariaíva promove o “Dia do Parque Estadual Vale do Codó”

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Turismo e Meio Ambiente, promoveu no último domingo (23) o “Dia do Parque Estadual Vale do Codó”.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a ação foi coordenada pelo Chefe Regional do Instituto Água e Terra (IAT), Juarez Baskoski, pela equipe técnica do instituto, além da secretária Adriana Weiguert e integrantes da secretaria municipal de Turismo e Meio Ambiente.

As equipes, acompanhadas de integrantes do Clube Desbravadores de Jaguariaíva, realizaram uma visita ao parque que contou com atividades de educação ambiental e palestras sobre a biodiversidade do parque.

Além de promover a conscientização sobre a importância da preservação do parque, o Dia do Parque Estadual Cale do Codó também teve como objetivo divulgar e promover o turismo no local.