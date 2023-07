Acidente em Jaguariaíva deixa mulher e criança em estado grave

Um acidente de trânsito registrado na manhã da segunda-feira (24) deixou duas pessoas em estado grave, entre elas, uma criança. A situação foi registrada na rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de Jaguariaíva.

De acordo com as informações apuradas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu um automóvel Fiat/Uno cm placas de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, e um caminhão Scania P360 com placas de Assis/SP. Segundo os relatos colhidos pelos policiais, os dois veículos transitavam em sentidos opostos quando o condutor do automóvel teria perdido o controle da direção e o veículo derrapou na pista atingindo o caminhão.

Com a violência do impacto, o Uno ficou bastante danificado. Uma mulher de 25 anos e uma criança de 09 anos foram socorridas pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao hospital Carolina Lupion com ferimentos graves. Já o motorista do Uno, um homem de 46 anos, e uma criança de sete anos não ficaram feridos. O condutor do caminhão também não se feriu.

A equipe da PRE orientou o trânsito até os veículos serem retirados do local e tomou as providências cabíveis ao caso.