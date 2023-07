Corredor Leste de Paranaguá registra maior movimentação do primeiro semestre em 50 anos

As exportações pelo Corredor Leste do Porto de Paranaguá (Corex) somaram11.100.407 toneladas de janeiro a junho de 2023. A alta é de17,8% na comparação com os seis primeiros meses de 2022, quando 9.420.561 toneladas foram movimentadas.O volume é o maior movimentado em um único semestre em 50 anos, desde a inauguração em 1973.

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, destaca a produtividade no embarque de grãos em um único semestre. “Houve aumento significativo no embarque de todos os produtos do Corex. O grão de soja, especialmente, registrou alta de22,4% no semestre (de 5.327.831 para 6.526.220toneladas) eimpulsionou os números gerais”, afirma.

De todo o volume embarcado pelo Corex no primeiro semestre deste ano, soja em grão reuniu o equivalente a58,7% do total. Na sequência, aparece farelo de soja com participação de 23,6% (2.629.108toneladas), seguido pelo milho, com 17,2% (1.914.439 toneladas), e o trigo, com 0,2% (30.640 toneladas).

Somente em junho foram movimentadas 2.085.879 toneladas de grãos. No comparativo ano contra ano, o volume é20,7% maior que as1.727.400 toneladas embarcadas sentido exportação no mesmo mês em 2022.

O tempo médio de atracação nos três berços do corredor reduziu de 2,84 dias em junho do ano passado para 2,35 dias no mesmo período deste ano. Já a produtividade média de embarque subiu de 817,14 toneladas/hora para 1.088,67 toneladas/hora no mesmo período.

BERÇOS COM RECORDE–Os embarques do Corredor Leste de Exportação do Porto de Paranaguá são realizados por três berços exclusivos: 212, 213 e 214. Foram 177 navios carregados no primeiro semestre de 2023, ante 163 de janeiro a junho do ano anterior.

O berço que mais produziu no embarque foi o 213, com 4.680.465toneladas de carga, em 74 navios. No complexo, operam interligados por correias transportadoras os silos públicos (vertical e horizontais), operados pelos integrantes da Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação (AOCEP); AGTL; Cargill; Cimbessul; Centrosul; Coamo; Coamo II; Cotriguaçu; Interalli; Louis Dreyfus; eRocha.

Os volumes mais expressivos de movimentação ocorreram no segundo trimestre de 2023. Em janeiro, foram1.240.560 toneladas; em fevereiro, 1.530.130 toneladas; em março, 1.913.484 toneladas; em abril, 1.762.599 toneladas; em maio, 2.567.755 toneladas; e em junho, 2.085.879 toneladas.

O segundo semestre também teve um novo recorde no berço 213 doCorex. A marca foi superada em um carregamento realizado do dia 15 para 16 de julho, quando foram embarcadas 62.000 toneladas de soja no navio Yiannis B no período de 24 horas, operado pelo Rocha. O recorde anterior em 24 horas era de 57.193 toneladas, em 2019.

MOVIMENTAÇÃO GERAL COM RECORDE–O desempenho das exportações pelo Corredor Leste se soma a outro marco deste ano. No primeiro semestre, os embarques e desembarques feitos pelos dois terminais, Paranaguá e Antonina chegaram a 30.898.006 toneladas, um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2022 (com 29.013.459 toneladas).

Especificamente em junho, entre importações e exportações, 5.677.557 toneladas de cargas passaram pelos terminais de Paranaguá e Antonina nos 30 dias. Comparado a junho do ano passado, que registrou 3.181.077 toneladas, o aumento foi de 12%.

O desempenho nos seis primeiros meses ajudou o Paraná a alcançar orecorde de exportações num primeiro semestree reforça a expectativa positiva para o segundo semestre, conforme avaliam dirigentes da empresa pública Portos do Paraná. Junho registrou a quarta alta mensal consecutiva – março, abril e maio também tiveram elevação nos volumes.