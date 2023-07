Ponta Grossa terá um novo Centro Especializado em Reabilitação

PRESENÇAS – Também acompanharam o evento os deputados federais Aliel Machado e Zeca Dirceu; o reitor da UEPG, Miguel Sanches; e a diretora-geral do Hospitais Universitários da UEPG, Fabiana Mansani.

MAIS MÉDICOS – Ainda em Ponta Grossa, a ministra participou do acolhimento de 30 novos profissionais do Programa Mais Médicos ao município, buscando garantir uma integração harmoniosa dos médicos ao sistema de saúde estadual.

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schimidt, comemorou os investimentos. "Nosso município recebe este novo CER com muita alegria. São recursos que tocam áreas sensíveis da população e auxiliam a promover uma vida mais inclusiva", considerou.

Nos últimos anos, o Paraná tem dado passos significativos na expansão da rede de CERs. Em 2018, o Estado contava com apenas um CER habilitado. Dede então, esse número cresceu significativamente e hoje soma seis CERs habilitados (três em Curitiba, um em Itaperuçu, um em Foz do Iguaçu e um em Jacarezinho), incluindo um na modalidade IV, que atende os quatro tipos de deficiência previstos na legislação. Há outros três em construção, em Guarapuava, Pato Branco e Londrina.

"Essa iniciativa visa não apenas aperfeiçoar a cobertura assistencial, mas também garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso facilitado a serviços e cuidados especializados. O governador Ratinho Junior possui grande sensibilidade e este é um passo acertado para expandir a qualidade de vida de muitos paranaenses", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

"A saúde pública é um direito fundamental e uma parceria positiva com os estados é fundamental para expandir o acesso aos serviços", avaliou a ministra.

Uma das principais funções dos CERs é promover a autonomia e independência das pessoas com deficiência por meio da habilitação e reabilitação de funcionalidades, a partir de uma ampla gama de serviços, que vão desde diagnósticos precisos, tratamentos especializados até a concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva.

A ministra de Estado da Saúde, Nísia Trindade, esteve em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, para anunciar a construção de um novo Centro Especializado de Reabilitação (CER) em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Ao todo, os recursos investidos somam R$ 7,8 milhões e visam a expansão da Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência.

