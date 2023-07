Obras na ponte de Santo Inácio começam nesta terça-feira com sistema pare-e-siga

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) vai iniciar na manhã desta terça-feira (25) operação pare-e-siga na ponte sobre o Rio Paranapanema em Santo Inácio, na região Noroeste do Paraná. A estrutura faz ligação com a SP-425, sentido Pirapozinho.

A medida é necessária para iniciar os serviços de recuperação da ponte, que nesta etapa podem ser feitos com uma das pistas liberada para o tráfego de veículos. A previsão do órgão paulista é de iniciar bloqueio total da estrutura somente a partir de setembro. O prazo de execução da obra é de seis meses, com conclusão prevista para janeiro de 2024.

No momento, usuários podem utilizar a estrutura, mas caso prefiram rotas alternativas as sugestões são a PR-542, em Itaguajé, também na região Noroeste, fazendo ligação com a SPA-001/563, sentido Teodoro Sampaio; ou pela PR-170, em Porecatu, região Norte, ligação com a SP-421, sentido Presidente Prudente.

Dispositivos de sinalização para orientar os usuários serão instalados nos principais acessos a Santo Inácio quando ocorrer o bloqueio total, evitando que usuários com destino a São Paulo sigam até a ponte.

Atualizações sobre a obra serão divulgadas pelo DER/SP em seu portal oficial e mídias sociais: https://www.facebook.com/viasdersp , https://twitter.com/_dersp ,e https://www.instagram.com/_dersp .