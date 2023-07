Jaguariaíva abastece escolar com alimentos saudáveis para o retorno das aulas

Após duas semanas de descanso está na hora da criançada voltar as aulas. Em Jaguariaíva, a prefeitura abasteceu as escolas com alimentos saudáveis para reforçar a energia dos alunos neste retorno pós-férias.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura nesta segunda-feira (24), foram distribuídas mais de quatro toneladas de frutas, verduras, legumes e cereais nas escolas da Rede Municipal de Educação. Os alimentos são produzidos pelos agricultores familiares do município.

Ainda conforme a secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a iniciativa tem como objetivo promover a boa nutrição dos alunos que estudam nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, além de fomentar a economia no campo com alimentos oriundos de pequenos produtores do município.