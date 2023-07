Ação oferece 2 mil vagas de emprego no dia da mulher negra latino-americana e caribenha

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná promovem nesta terça-feira (25) ação de empregabilidade em referência ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com a oferta de 2.088 vagas em todo o Estado. A rede Sine Estadual terá vagas específicas para o evento em todas as unidades de atendimento, conforme orientação da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

A região de Umuarama inicia a terça-feira com o maior número de postos de trabalhos exclusivos para as candidatas, com 567 oportunidades. Na sequência estão Curitiba (219), Foz do Iguaçu (174), Cascavel (173), Pato Branco (132), Maringá (117) e Campo Mourão (37).A ação faz parte de uma série de medidas adotadas pelo Governo para alavancar a empregabilidade dentro de recortes importantes: mulheres, pessoas negras e migrantes.

Em 2022, por exemplo, Cascavel recebeu da Organização das Nações Unidas o título de “Cidade que acolhe bem os imigrantes”, em decorrência ao ações e políticas públicas destinadas aos refugiados haitianos, venezuelanos e afegãos. Entre maio e junho de 2023, 109 estrangeiros foram colocados em postos de trabalho por intermediação da Agência do Trabalhador da cidade, o maior índice da região.

“Por meio de um recorte de gênero, observamos que as mulheres imigrantes possuem maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, e em outros espaços da sociedade, do que os homens, por diversos motivos: caráter racial, dificuldade para falar o idioma, machismo estrutural dentro da sua cultura de origem, entre outros", explica Marlene Crivelari, gerente da Agência do Trabalhador de Cascavel.

“Portanto, o evento desta terça-feira tem por objetivo formar uma rede local de acolhida a essas mulheres e oportunizar a sua entrada no mercado de trabalho local, com a presença de inúmeras empresas para realizarem processos de seleção", ressalta.