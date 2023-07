Estado vai recuperar 14 ruas municipais em Campina da Lagoa, no Centro-Oeste

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística assinou um convênio com a Prefeitura de Campina da Lagoa, na região Centro-Oeste, para a obra de recuperação da pavimentação asfáltica em 14 ruas do município. O investimento total será de R$ 2.218.804,64 – R$ 1.995.000,00 de recursos do Estado e R$ 223.804,64 de contrapartida do município, com prazo de execução de 240 dias.

Serão ao todo 3.744,81 metros atendidos de vias municipais com pavimentação asfáltica sobre pedras poliédricas, com recape com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), implantação de meio-fio de concreto, nova sinalização horizontal e vertical.

O prazo de execução do convênio é de 240 dias, incluindo a licitação da obra e realização das melhorias, de responsabilidade do município. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) será o responsável pela supervisão e fiscalização do andamento das obras.

“Vamos recuperar o pavimento nestas 14 ruas de Campina da Lagoa, onde em alguns pontos as pedras já começam a aparecer novamente. Será mais conforto e segurança para todos os moradores. O convênio contempla ainda o meio-fio de concreto em todas as ruas que ainda não tinham, a pintura de faixas e novas placas de trânsito”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

São quatro localidades beneficiadas. No Residencial Mundo Novo a obra atende a Rua Gabriel Vilela Cansian, Rua Inácio de Moraes, Rua Gabriel Lucas Federice, Rua João Vitor Volpato, Rua Ludmila Malena Assmen, Rua Guilherme H. Basaglia, Rua Carolina Titoto Diniz e Rua Wesley Edson Ostruka. No Residencial Lagoa Nova apenas o prolongamento Rua Vital Brasil.

No Jardim Fortaleza as obras serão na Rua Vital Brasil, Rua Ivo de Deus França e Rua 4 de Novembro. E no Jardim Central II a Rua Simplicio de Souza Couto e a Rua Acrineu Tavares.