Nova ação do Opera Paraná promove mutirão de cirurgias eletivas no Norte do Estado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu neste sábado (22), em mais uma ação do Programa Opera Paraná, um importante mutirão de cirurgias eletivas em Arapongas, no Norte do Estado. A iniciativa aconteceu no Hospital Norte Paranaense (Honpar), local de referência em saúde na região.Com objetivo de reduzir o tempo de espera e garantir um maior acesso aos serviços hospitalares, o mutirão acontece durante todo o dia e abrange cerca de 300 pacientes que possuem cirurgias pré-agendadas na unidade.Os procedimentos cirúrgicos abrangem as áreas de ortopedia e vascular, e devem auxiliar a desafogar as filas de espera por cirurgias eletivas, com atendimento humanizado e de qualidade.



"O Opera Paraná é um grande esforço feito pelo governador Ratinho Junior para diminuir a espera de cirurgias eletivas. Este mutirão é um ato que viabiliza não somente mais atendimentos, mas uma retomada à normalidade. Durante a pandemia, as cirurgias eletivas tiveram de ser paralisadas e agora, com o maior programa do país, o Paraná segue avançando para cuidar ainda mais da saúde das pessoas", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, considerou a ação um sucesso para a região."Recebemos pacientes de diversos locais do Norte do Estado e dar esse encaminhamento às cirurgias é fundamental para expandir a qualidade de vida. Agradecemos a parceria com o Governo do Estado que permitiu esse grande momento", acrescentou.



OPERA PARANÁ - Dados da Sesa revelam que o Paraná registrou um aumento de mais de 41% no número de cirurgias eletivas realizadas no último ano. Ao todo, foram efetivadas 468.450 cirurgias em 2022, contra 331.787 em 2021. Já neste ano, até junho, foram feitas 220.445 cirurgias.O Opera Paraná contempla as especialidades de maior procura no Sistema Único de Saúde (SUS): sistema osteomuscular; aparelho digestivo; aparelho de visão; aparelho geniturinário; vascular e das vias aéreas superiores e do pescoço.



OFTALMOLOGIA -Também neste sábado, o secretário Beto Preto visitou o município de Rolândia para acompanhar o projeto "Hoftalon nas Escolas", uma iniciativa realizada pelo Hospital de Olhos em parceria com a Receita Federal e o município.O projeto disponibilizará exames oftalmológicos gratuitos para 180 crianças, na faixa etária de 5 a 10 anos, que foram pré-selecionadas nas unidades educacionais de Rolândia, onde passaram por avaliação prévia."O governador Ratinho Junior pediu para que acompanhasse essa iniciativa e tivesse um contato mais profundo com esse projeto. O que vemos aqui é uma ação importante, e o Estado tem grande interesse em apoiá-la. Parabenizo todos os atores envolvidos", afirmou o secretário.