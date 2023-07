Novo Contorno de Três Barras do Paraná vai facilitar acesso ao município

O Governo do Estado, por meio da secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL), assinou um convênio com a Prefeitura de Três Barras do Paraná, na região Centro-Sul, para a implantação de um novo contorno rodoviário de acesso na PR-471. O investimento total será de R$ 6.127.685,3, sendo R$ 5.514.916,8 de recursos do Estado e R$ 612.768,53 de contrapartida do município.

O contorno terá 1.571 metros de extensão, e impactará a rodovia no segmento entre o Km 190+228m e o Km 190+464m, para interligação da via existente com o novo trecho, e no segmento entre o Km 190+762m e o Km 190+965m, onde será o adequado o trecho existente para ligação com o contorno. Serão duas pistas com 3,3 metros a 3,5 metros de largura cada, com segmentos de terceiras faixas e acostamentos não pavimentados, além de uma nova interseção em nível (rotatória).

O prazo do convênio é de 365 dias, cabendo ao município a licitação e execução da obra, e ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) a supervisão e fiscalização do andamento.

O contorno ficará ao lado da rodovia, em um trecho que atualmente é o principal acesso ao município, concentrando tanto o tráfego local quanto o deslocamento de veículos pesados do setor de agropecuária e das indústrias locais. Somado ao traçado sinuoso e inclinação elevada da pista, usuários encontram dificuldades e riscos para se deslocarem pelo trecho, complicado ainda mais pela presença eventual de caminhões de grande porte.

O objetivo da obra é deslocar o fluxo principal de veículos para as novas pistas, com elevação mais adequada e sem curvas acentuadas, além de faixas adicionais para facilitar o trânsito de longa distância e acessos aos empreendimentos locais.

“O novo contorno é uma obra que atende as demandas do setor produtivo local para continuar crescendo e ao mesmo tempo proporciona mais segurança para os estudantes no transporte escolar, para os cidadãos se deslocando em busca de serviços de saúde”, explica o secretário Sandro Alex. “Olhamos para o bem-estar do habitante de Três Barras do Paraná, sem deixar de reconhecer a importância da agropecuária e da indústria, proporcionando o desenvolvimento socioeconômico necessário para nosso Estado”.

Estão previstos os serviços de terraplenagem, de drenagem e obras de arte correntes (incluindo bueiros, caixa coletora, boca-de-lobo, caixa de passagem e dissipador de energia), uma galeria celular de concreto, pavimentação e sinalização horizontal e vertical. O projeto da obra foi desenvolvido pela Prefeitura, tendo sido revisado e aprovado pelo DER/PR para formalização do convênio com a SEIL.