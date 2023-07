Sanepar investe R$ 4,9 milhões na troca de tubulações de água em bairros de Foz do Iguaçu

A Sanepar está implantando uma nova malha de distribuição de água tratada em vários bairros de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. As novas redes vão substituir a tubulação existente a fim de garantir qualidade, estabilidade e continuidade no abastecimento.

Com investimentos de R$ 4,9 milhões, serão executados aproximadamente 26 quilômetros de tubulações com materiais mais resistentes e de diâmetros diferentes de acordo com as necessidades técnicas de cada trecho.

As obras iniciaram na região da Vila C e, na sequência, serão executadas no Porto Belo, jardins Paraná, Renato Festugatto, América, Iguaçu, Vila Yolanda, São Paulo, Yolanda, Eliza, Oriente, Das Flores, Morenitas e Parque Ouro Verde.

A substituição da rede nessas regiões vai reduzir a ocorrência de rompimentos e paradas no abastecimento, segundoa gerente regional da Sanepar, Polyana Varlett. “Nos locais onde for tecnicamente possível, principalmente nas travessias de ruas e avenidas, será priorizado o uso do método não destrutivo, sem a necessidade de corte do asfalto e de calçadas para a passagem da tubulação. Além de causar menos transtornos, o método minimiza os transtornos para pedestres e veículos”.

As obras também incluem a implantação de novos registros de água e interligações de redes para conectar as novas tubulações ao sistema existente.