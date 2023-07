Com investimento de R$ 16,9 milhões, Estado autoriza ordem de serviço do AME de Cianorte

O Governo do Estado autorizou nesta sexta-feira (21) a ordem de serviço para construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Cianorte, no Noroeste do Estado. Com um investimento de R$ 16,9 milhões, a unidade irá reforçar o atendimento descentralizado de média complexidade, fazendo até 12 mil novas consultas por mês.

"Os AMEs são obras para projetar os próximos 40 anos de atendimento especializado em todo o Paraná. Não estamos falando apenas de quantidade, mas de qualidade nos serviços prestados e sobretudo de acesso”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que assinou a ordem de serviço.

“O Paraná é somente um, e devemos atender nosso povo de maneira equitativa. Essa é a marca do governador Ratinho Junior: levar a saúde até a porta dos paranaenses", destacou.

Com uma área de 2.627 m², a unidade contará com 22 consultórios e sete salas de exames, incluindo radiologia, além de um centro de odontologia, que irão oferecer atendimento multiprofissional aos pacientes.

AMBULATÓRIOS– Ao todo, o Governo do Estado irá construir 12 ambulatórios de especialidades, num investimento superior a R$ 200 milhões. As unidades também estarão distribuídas nas cidades de Cornélio Procópio, Campo Mourão, Jacarezinho, Paranavaí, Irati, Ivaiporã, União da Vitória, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, além da unidade universitária de Ponta Grossa e a do Litoral, em Paranaguá.

Para o prefeito de Cianorte, Marco Antônio Frazato, a nova unidade consolidará não somente um sonho antigo da região, mas uma oportunidade para melhorar a vida dos cidadãos."Nosso sentimento é de agradecimento, principalmente neste momento em que iremos comemorar 70 anos. Isto é resultado de um governo que enxerga pelos olhos dos municípios e que é sensível às nossas demandas", afirmou.

PRESENÇAS– Também participaram do evento o secretário de Estado de Turismo, Márcio Nunes, além de prefeitos e lideranças da região.