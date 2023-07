Parceria entre Celepar e Copel traz ainda mais segurança aos dados paranaenses

Equipamentos da Celepar – Companhia Paranaense de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná foram transportados ao Data Center da Copel para modernizar a estrutura de armazenamento de dados e trazer ainda mais segurança e confiabilidade de informações dos paranaenses e de sistemas que funcionam nestes ambientes. Agora, as duas empresas compartilham seus data centers.

O procedimento faz parte do projeto de modernização do backup e redundância de dados do Data Center da Celepar, iniciado em 2020. Neste âmbito, a redundância é basicamente a repetição de equipamentos vitais, neste caso da Copel e da Celepar, que cumprem a mesma função. Caso um deixe de funcionar, o outro assume automaticamente a tarefa.

“Para continuarmos a nossa missão de oferecer cada vez mais serviços de qualidade à população, é essencial pensarmos e investirmos na nossa infraestrutura com um arcabouço de segurança, armazenamento e disponibilidade de dados, o que ilustra a importância dessa grande parceria com a Copel”, informou o CEO da Celepar, Gustavo Garbosa.

Para a concretização desta iniciativa, 12 equipamentos foram adquiridos para que os dados dos data centers das duas companhias operacionalizem, de forma colaborativa, para trazer ainda mais segurança às informações hospedadas.

Cada equipamento possui uma função técnica diferenciada, desde a conectividade, cabeamento, transporte, configuração, armazenamento e backup.

Para o êxito deste projeto, foram envolvidas sete áreas técnicas da Celepar devido à complexidade da operação, com diversas etapas, desde a preparação elétrica e lógica do Data Center da Copel, até a instalação e transporte dos equipamentos adquiridos.

ACORDO- Em novembro de 2021 foi definido o acordo entre a Copel e a Celepar prevendo que uma empresa poderia utilizar o espaço em data center da outra. Este trabalho tem sido pensado desde 2019 para viabilizar a instalação dos equipamentos nas duas companhias.

“Tecnologia é um diferencial competitivo para a Copel e é neste contexto que a empresa atua para garantir performance e segurança dos seus ativos. A Celepar é um parceiro estratégico, é com muita alegria que anunciamos mais essa iniciativa envolvendo as duas empresas”, afirma a diretora de Gestão Empresarial da Copel, Ana Letícia Feller

MODERNIZAÇÃO- O primeiro projeto de uso do Data Center da Copel pela Celepar vai modernizar o sistema de cópias de segurança de backup da empresa, hospedando réplicas dos dados mais importantes para o Governo do Estado. Os dados passarão a ser replicados entre os sites, em vez de serem gravados em fitas magnéticas.

Para isto se concretizar, racks e cabeamentos foram reorganizados pelas equipes técnicas da Celepar nas áreas de operação de data center e de engenharia.

A intenção é que, com o passar do tempo, sejam implementadas mais redundâncias, com a possibilidade de até mesmo instalar aplicações no data center secundário.