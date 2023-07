Unidade da Uopeccan de Medianeira amplia atendimento especializado na região Oeste

O Governo do Estado e o Complexo Hospitalar Uopeccan inauguraram nesta quinta-feira (20) a Unidade Avançada para Tratamento de Câncer em Medianeira, na região Oeste. A estrutura, que funcionará em integração com a Unidade Hospitalar da Uopeccan de Cascavel, tem como principal objetivo oferecer atendimentos especializados na área de oncologia, com foco no diagnóstico e tratamento de câncer, bem como outras doenças onco-hematológicas (TMO) e hepáticas, com enfoque na triagem para transplantes de fígado.

Um dos principais benefícios dessa nova unidade é a descentralização do atendimento, com a transferência de serviços que antes eram oferecidos apenas em Cascavel para Medianeira e demais municípios da região. Essa estratégia visa facilitar o acesso dos pacientes ao tratamento, reduzindo o tempo e os riscos relacionados ao translado para cidades distantes, além de proporcionar maior conforto durante o processo de tratamento.

"A Uopeccan é uma referência pela qualidade e essa nova unidade irá fortalecer ainda mais o atendimento oncológico. O governo estadual tem se esforçado para regionalizar o acesso à saúde, criando estruturas em diversos municípios que pudessem auxiliar essa demanda. Hoje, são quase 800 obras em andamento por todo o Estado que irão fortalecer a saúde do povo paranaense. Não tenho dúvidas de que essa gestão deixará um legado histórico", avaliou o governador em exercício Darci Piana.

O investimento na obra foi privado e contou com doações das cooperativas da região. Contando com 550 metros quadrados de estrutura física, os pacientes terão acesso a serviços como consultas de triagem, biópsias, sessões de quimioterapia ambulatorial e uma ampla gama de exames, incluindo mamografia, análises clínicas e de imagem, estes últimos viabilizados através de parcerias locais.

Essa variedade de atendimentos proporciona um acompanhamento completo e de qualidade para os pacientes da região. A unidade terá uma equipe multiprofissional composta por médicos, equipe de enfermagem e farmacêuticos especializados em oncologia, bem como outros profissionais necessários para garantir a manutenção dos serviços oferecidos.

"A oncologia demanda não somente recurso, mas sensibilidade. Esta unidade irá garantir maior conforto para os pacientes da região, com atendimento humanizado. O Governo do Paraná não tem medido esforços para melhorar a vida dos paranaenses. A saúde é feita todos os dias, a todo o momento, e deve chegar a todos os paranaenses", acrescentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Para o funcionamento pleno da Unidade Avançada, o Estado aportará recursos de custeio de aproximadamente R$ 400 mil ao mês para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Para garantir o acesso à população, o fluxo de atendimento será realizado por meio de encaminhamento via GSUS (Sistema de Gestão da Assistência de Saúde do SUS) da Sesa. Dessa forma, a unidade contribuirá para ampliar a oferta de serviços especializados de forma mais acessível aos pacientes do SUS na região.

"Temos uma grande gratidão ao Governo do Estado, que sempre se mostrou acolhedor com Medianeira. O trabalho em conjunto permite levar mais serviços aos cidadãos, e essa nova unidade irá reforçar ainda mais a qualidade de vida do cidadão medianeirense", destacou o prefeito da cidade, Antônio França Benjamim.

PRESENÇAS– Também participaram do evento o presidente daUopeccan, Leopoldo Furlan; os deputados federais Toninho Wandscheer e Luciano Alves; os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do Governo) e Batatinha; o diretor-presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues; o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Joselito Muniz dos Santos; além de prefeitos da região Oeste e lideranças locais.