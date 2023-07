Mutirão encaminha mais de 600 pessoas para vagas em clínicas e hospitais de Curitiba

O mutirão de emprego voltado à área da saúde promovido pelo Governo do Estado na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, nesta quarta-feira (19), encaminhou 660 pessoas para vagas em 15 hospitais e clínicas na Capital. Ao longo do dia, mais de 1,5 mil candidatos foram atendidos por agentes do Sistema Nacional do Emprego (Sine-PR).

Foi o primeiro mutirão temático da saúde realizado no Paraná e abrangeu vagas para enfermagem, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, entre outras. Para quem não conseguiu sair empregado na ação de ontem, a Agência do Trabalhador Central de Curitiba sugere o cadastramento de currículo para oportunidades futuras.

Para o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o mutirão surpreendeu pelo número de candidatos aptos a preencher vagas na área. "O evento foi muito importante para entendermos a demanda do setor da saúde, que está muito aquecido”, disse. “O Sine estadual é um ponto importante de apoio para que empregadores busquem profissionais. Por isso, vamos intensificar a busca de empresas que oferecem vagas especializadas para que a intermediação da mão de obra seja feita pelas Agências do Trabalhador”.

A Secretaria pretende promover, ainda em 2023, um segundo mutirão na área da saúde, incluindo o evento no calendário de ações de empregabilidade promovidas pela pasta."Essa parceria é muito importante para a dinâmica do mercado de trabalho e para qualificar cada vez mais profissionais para suprir a demanda", afirmou Moraes.

Ele lembrou que, de janeiro a junho deste ano, o Paraná liderou a intermediação de empregos no País pelo Sine. As Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento do Estado encaixaram 67.427 pessoas em vagas de emprego com carteira assinada, superando a soma de todas as contratações feitas pelos estados do Ceará (22.299), São Paulo (21.842) e Rio Grande do Sul (14.219). No comparativo com o mesmo período em 2022, quando as unidades do Sine estadual intermediaram 57.866 contratos de trabalho, o crescimento do Paraná foi de 16,52%.

MULHER NEGRA–Na próxima terça-feira, 25 de uulho, a Secretaria promove ações simultâneas de empregabilidade em todas as Agências do Trabalhador em referência ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. As vagas disponíveis em todas as regiões do Estado serão anunciadas pelas unidades de atendimento na segunda-feira (24).