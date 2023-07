Secretaria de Estado da Indústria passa a integrar ações do Pró-Metrópole

A Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Seic) passou a integrar o fórum Pró-Metrópole, ação de governança regional que envolve o poder público e entidades do setor produtivo para o desenvolvimento socioeconômico da Região Metropolitana de Curitiba, nesta semana. O papel da secretaria será de articulação, encaminhando as demandas do setor empresarial, em especial dos micros e pequenos empreendedores.

“O objetivo da participação da Seic no Pró-Metrópole é trazer o setor produtivo para dentro do governo para entender as demandas do setor e fazer entregas. Vamos gerar e facilitar a ponte entre os 29 municípios da Região Metropolitana e entre quem produz e quem consome, integrando o poder público e a iniciativa privada”, destaca o diretor-geral Christiano Puppi, que comandou a reunião do fórum na quarta-feira (19) na sede da pasta, com a presença do secretário Ricardo Barros.

Puppi enfatiza que, com a integração da Seic ao Pró-Metrópole, o foco será na profissionalização de micros e pequenos empreendedores, com capacitação e formalização dos processos.

“O mote da participação da Seic no Pró-Metrópole é levar desburocratização e facilitar processos para atender quem mais precisa de informação e de acesso a crédito para que o empreendedor se torne pessoa jurídica, lucre mais, para que tenha uma administração correta de sua empresa. Assim se desenvolve a parte social, melhorando a renda das pessoas e a economia local, que é o foco da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços”, acrescenta o diretor-geral.

ARTICULAÇÃO–Representante do Instituto Municipal de Turismo (IMT) da prefeitura de Curitiba, a assessora técnica Elaine Rodrigues Leal destacou o peso que o Pró-Metrópole ganha com a participação da Seic. “A participação da Secretaria traz o olhar do Governo do Estado para outros atores que nós como Pró-Metrópole ainda não tínhamos tido contato. A Seic trouxe esse peso para nosso grupo e vai ser de grande ajuda nessa articulação”, complementa.

O superintendente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Estado do Paraná (Fampepar), Eduardo Knechtel, também ressalta a capacidade de a Seic de poder trazer mais entes para o desenvolvimento econômico da RMC. “É estrategicamente importante a secretaria estar no Pró-Metrópole com uma nova visão do processo para atender os micros e pequenos empreendedores, que têm um peso muito grande na sociedade”, afirma.

PRÓ-METROPOLE– No Estado, o Pró-Metrópole já tem uma aproximação grande com a Secretaria de Cidades, responsável pelos investimentos urbanos, e a Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), que inclusive conduz oPlano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) daRMC.

O Pró-Metrópole é composto por quatro núcleos territoriais na RMC, os quais têm o objetivo de permitir uma melhor organização e ordenamento das ações:Curitiba; Central – Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais; Norte (Vale do Ribeira) – Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná; e Sul – Agudos do Sul, Campo do Tenente, Contenda, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul.

PARTICIPANTES– Participaram da reunião na Seic representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná (Fopeme), da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Estado do Paraná (Fampepar), da Federação da Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), da Secretaria de Estado da Educação(Seed) e, por parte da prefeitura de Curitiba, do Intituto Municipal de Turismo (IMT) e da Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos (SMAM).