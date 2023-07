Doguinho caramelo é confundido com onça e vídeo viralisa em Wenceslau Braz

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança está dando o que falar entre os moradores do município de Wenceslau Braz. As imagens começaram a circular nos grupos de mensagens na manhã desta quinta-feira (20).

Nas imagens, é possível ver um animal de cor parda transitando tranquilamente pela rua. O vídeo foi registrado por volta das 06h00. Rapidamente as imagens se espalharam pelas redes sociais dando conta de que uma onça parda estaria vagando pelas ruas de Wenceslau Braz, causando medo entre algumas pessoas e dúvidas em outras.

Após analisar as imagens, é possível ver que, na verdade, a tal onça é um doguinho caramelo. Uma internauta entrou em contato com a reportagem e informou que se trata do “Bob”, cachorro de seu vizinho.

Logo, o final de semana já começa com uma cachorrada com o Bob pregando uma peça na galera e deixando muita gente assustada.