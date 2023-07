Saúde de Wenceslau Braz promove campanha de vacinação contra a Febre Amarela

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, por meio da secretaria municipal de Saúde, está promovendo uma campanha de vacinação contra a Febre Amarela.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as equipes da Saúde estão percorrendo diferentes bairros do município para atualizar a carteira de vacinação da população adulta. Na semana passada, por exemplo, os agentes estiveram visitando o bairro rural Km 10.

A secretaria de Saúde ainda informa que a população pode procurar as Unidades Básicas de Saúde Central e da Vila Toyoki para tirar dúvidas e receber a dose da vacina.