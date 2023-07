Fazenda abre edital para contratar consultores individuais para contabilidade, finanças e TI

A Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Assessoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (ATIC), está com inscrições abertas para a contratação de seis consultores individuais nas áreas de contabilidade, tecnologia da informação e finanças públicas. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 15 de agosto.

O objetivo das contratações é fornecer auxílio na definição e implementação de uma metodologia de contabilidade de custos. Além disso, os consultores também participarão da implementação, gestão e execução dos projetos previstos no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Contabilidade e Controle (SIAFIC). As atividades seguirão as especificações técnicas definidas pelos líderes dos produtos.

Essa seleção será baseada na comparação das qualificações de, pelo menos, três candidatos dentre aqueles que manifestaram interesse na execução dos serviços.

Os consultores interessados poderão obter mais informações pelo telefone (41) 3235-8612, das 8h30 às 18h, ou pelo e-mail [email protected]. A Secretaria da Fazenda poderá, a seu critério e a qualquer tempo, solicitar documentação e informações complementares aos consultores interessados. Confira mais informações pelo EDITAL .

Os consultores deverão atender à seguinte qualificação mínima:

CONSULTOR PERFIL 01 – CONTABILIDADE (SIAFIC) (2 VAGAS)

Formação acadêmica: Graduação em Ciências Contábeis, com diploma de conclusão registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro ativo no respectivo conselho profissional.

Experiência: Experiência mínima de 5 anos, dos quais 3 anos de exercício em contabilidade pública.

CONSULTOR PERFIL 02 – CONTABILIDADE (CUSTOS) (1 VAGA)

Formação acadêmica: Graduação em Contabilidade, com diploma de conclusão registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro ativo no respectivo conselho profissional.

Experiência: Experiência mínima de 5 anos, dos quais 3 anos de exercício em contabilidade pública.

CONSULTOR PERFIL 03 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (1 VAGA)

Formação acadêmica: Graduação em Tecnologia da Informação, com diploma de conclusão registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Experiência: Experiência mínima de 5 anos, os quais 3 anos de exercício em projetos de Sistemas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil (Siafic).

CONSULTOR PERFIL 04 – FINANÇAS PÚBLICAS (1 VAGA)

Formação acadêmica: Graduação em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração ou áreas correlatas, com diploma de conclusão registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Experiência: Experiência mínima de 5 anos em gestão de finanças públicas, administração financeira e controle.

CONSULTOR PERFIL 05 – ORÇAMENTO PÚBLICO (1 VAGA)

Formação acadêmica: Graduação em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Administração, com diploma de conclusão registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Experiência mínima de 2 anos em finanças públicas e/ou orçamento público e experiência no apoio à gestão com utilização de Sistema de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic).