Ferry boat de Guaratuba tem resultado do edital homologado

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), publicou em Diário Oficial e no portal Compras Paraná a homologação da licitação para operar a travessia do ferry boat de Guaratuba, no Litoral. Com isso, iniciaram os trâmites internos para assinatura de novo contrato com a Internacional Marítima Ltda., que atualmente opera em caráter emergencial.

O contrato deve entrar em vigor a partir das 0h do dia 10 de agosto, garantindo uma transição tranquila entre contratações sem qualquer dificuldade para os usuários.

Estão previstos os serviços e a aquisição de materiais para manutenção dos ferry boats, pontes e flutuantes de propriedade do DER/PR, disponibilização de até três conjuntos de balsa + rebocador (ou ferry boats, além dos três que já estão disponíveis) com capacidade de transporte simultâneo somada de 180 veículos de passeio, estrutura flutuante para manutenção, rebocador para apoio operacional, painel de mensagens variáveis em LED, guindaste móvel sobre pneus, fornecimento de combustível, contratação de toda a mão de obra necessária para a operação, serviços de mergulho e aquisição de demais materiais para serviços correlatos à travessia, entre outros.

Um dos critérios do edital era uma capacidade mínima somada de 360 veículos de passeio simultaneamente, em até seis embarcações, ficando à disposição da empresa os ferry boats do DER/PR. Não poderão ser utilizadas embarcações com capacidade de lotação inferior a 60 veículos, visando garantir a operacionalidade da travessia e evitar formação de filas.

O investimento será de R$ 131.792.989,44, com prazo de execução de 25 meses, garantindo a travessia durante o período de obras da nova Ponte de Guaratuba.

De acordo com estudos técnicos e com base em dados históricos, o volume anual médio de tráfego da travessia da Baía de Guaratuba é de 1.359.990 veículos, incluindo pagantes e usuários isentos.

AUDIÊNCIA– Em fevereiro aconteceu audiência pública para apresentar à população de Guaratuba as premissas da nova contratação, entre elas os estudos ambiental, jurídico, operacional, de tráfego e a modelagem econômica. Na ocasião foram recebidas sugestões e esclarecidas dúvidas, como quanto à isenção para residentes do município, garantida pela lei estadual 15.749/2007 e que permanecerá vigente no novo contrato.

PONTE DE GUARATUBA– A nova Ponte de Guaratuba terá quatro faixas de tráfego, calçadas e ciclovia, com dispositivos de segurança disciplinando o trânsito na obra de arte especial. A obra prevê também adequações das vias de acesso à ponte, facilitando tanto o seu uso quanto o deslocamento para os espaços próximos. Está em andamento a etapa de elaboração de projetos de engenharia da obra e dos relatórios ambientais, estes visando a obtenção da próxima licença ambiental, a Licença de Instalação.