Com investimento da Sanepar, comunidade rural de Mandirituba acessa água potável

Moradores da comunidade rural de Lagoa dos Ferreiras, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, passaram a ter água potável na torneira durante 24 horas por dia desde o início deste mês. O sistema de abastecimento foi implantado pela Sanepar, em parceria com a Prefeitura. O sistema é composto por um poço artesiano, casa de tratamento e um reservatório de 25 mil litros de água. A rede de distribuição, com cerca de 8 quilômetros de extensão, leva a água para as 140 famílias da comunidade.

O acesso à água tratada era uma demanda antiga da comunidade. A dona de casa Jucilene dos Santos, que mora há 15 anos na Lagoa dos Ferreiras, afirma que o sistema implantado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido aos moradores. “Era muito sofrido. O poço no nosso terreno atendia a minha família, as dos meus três irmãos e do meu pai. Mas não tinha água suficiente. A gente tinha que economizar muito, reservar em galão. Depois a prefeitura passou a reforçar com caminhão-pipa, era bem complicado. Na crise hídrica, então, piorou tudo. O poço quase secou. Com esse sistema, melhorou muito, temos fartura de água”, afirma.

O atendimento à comunidade foi viabilizado por meio de contrato entre o município e a Sanepar. A Sanepar fez o projeto do sistema, providenciou o material necessário, desde a tubulação, conexões, reservatório e até a bomba do poço, e a Prefeitura executou a obra, incluindo a construção da casa de tratamento e a base do reservatório com mão de obra própria.

O sistema é doado ao município, mas é gerido pela própria comunidade que forma a Associação da Água, que recebe treinamento da Sanepar para fazer a operação.

“Essa iniciativa fortalece a autonomia e a representatividade dos habitantes locais na gestão do sistema. A Sanepar tem intensificado essas parcerias para promover a melhoria da qualidade de vida", diz o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

O prefeito Luis Antonio Biscaia destaca que o novo sistema de água em Lagoa dos Ferreiras é um compromisso assumido com a comunidade. "Vi de perto as dificuldades enfrentadas pela comunidade, especialmente em relação à falta de água tratada. E me comprometi com os moradores de buscar ajuda da Sanepar para tornar esse sonho realidade. É uma alegria para o município e a comunidade", complementa.