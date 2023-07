Aplicativo do Estado que conecta ações de solidariedade já reúne 6,5 mil doadores

O aplicativo Paraná Solidário, desenvolvido pela Celepar, ajuda a promover ações de solidariedade e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. A ferramenta tecnológica é uma marca do Estado. Desde seu lançamento, em 2019, essa tecnologia tem conectado doadores e instituições de caridade, simplificando o processo de doação e facilitando o alcance de um maior número de pessoas necessitadas.Nesta quarta-feira, 19 de julho, é comemorado o Dia Nacional da Caridade.

Atualmente, o Paraná Solidário conta com 944 instituições cadastradas, de diversas áreas de atuação social.Além disso, mais de 6.500 doadores estão registrados no aplicativo. Por meio do app, as instituições cadastradas têm a possibilidade de realizar solicitações de doações, abrangendo itens essenciais como alimentos, roupas e produtos de higiene. Ela funciona como um match entre quem quer doar e quem precisa receber.

"O app Paraná Solidário é um aplicativo muito inovador, que promove a solidariedade e oferece apoio a famílias em situação de vulnerabilidade no Paraná”, afirma a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, presidente do Conselho Estadual da Solidariedade. “É muito gratificante ver como a tecnologia tem conectado doadores a instituições que precisam de algum tipo de ajuda, tornando o processo de doação simples e alcançando um número maior de pessoas necessitadas. Com o Paraná Solidário, a facilidade de doar está ao alcance de todos".

Para o CEO da Celepar, Gustavo Garbosa, é fundamental valorizar os atos de doação, independentemente da quantidade de itens doados ou recebidos. Nessa época do ano, por exemplo, há possibilidade de doação de roupas e cobertores. “A solidariedade está presente em cada gesto de apoio e faz diferença na vida das pessoas atendidas, além de promover um impacto positivo e construir uma sociedade mais justa e acolhedora”, avalia.

Segundo ele, o Paraná Solidário reforça a importância da solidariedade durante todo o ano. “O aplicativo é uma ferramenta que facilita o engajamento e a participação da população, oferecendo um meio prático e seguro para ajudar aqueles que necessitam de auxílio”, enfatiza.

DIA NACIONAL DA CARIDADE–A data foi oficializada com a Lei nº 5.063, de 4 de julho de 1966, com o intuito de reforçar o sentimento de altruísmo. Neste dia, destaca-se a importância de exercer a caridade e a solidariedade em prol daqueles que mais precisam. É uma oportunidade para reforçar o espírito de generosidade e compaixão, lembrando da importância de estender uma mão amiga aos menos favorecidos.

O objetivo do Dia Nacional da Caridade é incentivar as pessoas a refletirem sobre como podem contribuir para tornar o mundo um lugar melhor, colocando em prática gestos de amor ao próximo, visando melhorar a vida daqueles que enfrentam dificuldades.