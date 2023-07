Homologada a licitação para reforma de pontes, galeria e viaduto em Jacarezinho e região

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou a homologação do resultado da licitação para reformar nove obras de arte especiais (OAE) em rodovias estaduais do Norte Pioneiro. Com isso, iniciaram os trâmites para assinatura do contrato. O investimento é de R$ 7,65 milhões, com prazo de execução de nove meses, após emissão de ordem de serviço.

As OAE contempladas no edital incluem uma galeria, um viaduto e sete pontes. A Ponte Rio Itararé, sobre a Represa de Chavantes, na divisa com São Paulo, irá concentrar mais da metade dos recursos previstos no contrato, devido ao volume de serviços. A estrutura tem 1.524 metros de extensão e largura de 10,3 metros, com duas pistas de rolamento e passeios para pedestres.

Estão previstos para ela os serviços de recuperação da laje danificada por um acidente com um caminhão, recuperação dos trechos com guardas-corpos destruídos, tratamento dos buracos no pavimento de concreto e recuperação dos pilares de concreto armado que sustentam a ponte, além da manutenção e melhorias que também serão feitas nas demais OAEs.

Estas obras são parte de um pacote de investimento para reformar 195 pontes, viadutos e trincheiras em todas as regiões do Paraná, o maior da história do Estado, com um investimento de R$ 114 milhões. Este será o vigésimo contrato assinado nesta iniciativa, completando o planejamento deste primeiro pacote de reformas.

A localização das pontes deste edital pode ser verificada neste mapa , na aba CP 200/2022, em referência à identificação do edital no portal Compras Paraná.

Confira as nove obras de artes especiais que serão reformadas:

Ponte Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé

Ponte Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Viaduto Ferrovia na PR-092, em Joaquim Távora

Ponte Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro

Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis

Ponte Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana

Galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá