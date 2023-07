Em Curitiba, museu interativo da Copel é opção de passeio nas férias para toda a família

Quem procura diversão com uma dose se aprendizado nestas férias de julho pode encontrar uma boa opção de passeio para toda a família no Espaço Energia Copel. Localizado em um casarão histórico no centro de Curitiba, o museu interativo recebe grupos de terça a sexta-feira, em dois horários: 11h e 16h. A visita é gratuita e pode ser agendada para grupos de até dez pessoas, pela internet ou telefone.

A recepção oferecida pelo espaço dura aproximadamente 90 minutos. O percurso inicia com a história da energia elétrica e de como ela se popularizou nas diferentes regiões do Paraná, passa pela importância da sustentabilidade na geração, transmissão e consumo da eletricidade, e chega até os dias atuais.

As novas tecnologias do setor e a interação com a natureza são valorizadas em uma área com painéis, maquete e o uso de tablets com realidade aumentada.

A arte também tem lugar no Espaço Energia Copel, com a exposição “Tom da Luz”, formada por obras do artista plásticoOswaldoFontoura Dias que exploram a interação da luz com diferentes cores e formas.

Serviço:

Espaço Energia Copel em Curitiba

Endereço: Rua Desembargador Motta, 2.347 – Centro - Curitiba

Visitação: terça a sexta, às 11h e às 16h

Agendamento: pelo site ou telefones (41) 3331-2218 e 3331-4412

Mais informações: [email protected] ou na página do Instagram @espacoenergiacopel